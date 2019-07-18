صور.. قصة حى أبو ناصر الحائر بين مركزى الجمالية والمنزلة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

حى أبو ناصر والذى يقع فى شرق مدينة الجمالية شمال محافظة الدقهلية، والملصق لمركز ومدينة المنزلة ويتبع مركز البصراط بعد أن تحول إلى برك ومستنقعات وأصبح بؤرة لانتشار الأمراض، بسبب طفح مياه الصرف الصحى، والذى حول المنطقة إلى كارثة صحية وبيئية، واضطرار الأهالى إلى إيجاد حلول بدائية التغلب على المشكلة فقامت بإلقاء كميات كبيرة من الأتربة ومخلفات المبانى لمنع ظهور المياه، وعلى الرغم من قيام جرارات الصرف بسحب المياه، إلا أن المشكلة أكبر وأعمق.

ويقول أشرف الصعيدى احد أهالى المنطقة والمقيم فى حى ابو ناصر بجوار مجمع الرشاد، أن المشكلة تكمن فى أن مياه الصرف الصحى، لا تجف من حول العمارات السكنية فى حى أبو ناصر شرق، بسبب سوء حالة شبكة الصرف بالمنطقة، مما يتسبب فى طفح مياه الصرف طوال الوقت، وحاولنا مرارا وتكرارا رفع شكوانا لرئيس المدينة بالجمالية وكان الرد أننا نتبع وحدة البصراط بمركز المنزلة، وذلك لاننا قديما كانت ارضنا تتبع المنزلة ولكن منذ اكثر من 18سنة فان الحى اصبح يتبع الجماليه اداريا وكافة التراخيص ووصولات المياه والكهرباء صادره من مركز مدينة الجمالية ويتم الدفع فعليا به.

وأكد السيد الاباصيرى أن الحى به اكثر من 600 منزل ويضم العديد من الأسر مما يعنى أن الآلاف من الافراد يعيشون حياه قاسية وسط ظروف صعبه من روائح كريهة وانتشار الناموس والبعوض فضلا عن انتشار الأمراض الجلدية بين الأطفال.

فمشكلة تكرار طفح مياه الصرف الصحى، وغرق مداخل بعض المنازل بمياه الصرف الصحى جعلنا ندخل منازلنا على قوالب الطوب ولا مغيث لنا وتأتى الجرارات لشفط مياه الصرف الصحى ثم تتكرر المأساة فى اليوم التالى ويتكرر الأمر يوميا.

فيما قال نادر محى رئيس مدينة الجمالية إن حى أبو ناصر لا يتبع الحيز العمرانى لمدينة الجمالية ولكنه يتبع الوحدة المحلية للبصراط إداريا، ولا يتم تحصيل رسوم نظافة للحى من مجلس المدينة ويفصل بين المدينة وبين الحى شارع عرض 6 متر، وكان الحى منطقة زراعية وتم بناؤها منذ فترة طويلة وفى حال دخول الحى للحيز العمرانى ستتمكن شركة المياه والصرف من توصيل خط لهم.

وقال أشرف بكر رئيس مدينة المنزلة أن المنطقة خارج الحيز ولا يوجد مشروع صرف صحى وإدراجها يتبع هيئة الصرف الصحى، ولدينا وعد شفوى بأنه سيتم إدراجها بخطة الصرف القادمة.















































