سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 05:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور..قذيفة تكشف مدى اقترب نابليون من النصر فى معركة "واترلو" ضد بريطانيا

الخميس، 18 يوليه 2019 04:19 م
صور..قذيفة تكشف مدى اقترب نابليون من النصر فى معركة "واترلو" ضد بريطانيا المحققون يبحثون على بقايا الحرب
واترلو (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم قذيفة مدفع عثر عليها علماء آثار هذا الأسبوع مؤشرا جديدا على مدى قُرب نابليون بونابرت، من تحقيق النصر فى معركة واترلو عام 1815.

وعُثر على قذيفة المدفع التى يعلوها الصدأ وتزن ثلاثة كيلوجرامات يوم الاثنين قرب موقع مستشفى ميدانى على بعد نحو 600 متر خلف خطوط القوات البريطانية وحلفائها على أرض المعركة التى دارت رحاها فى بلجيكا.

وقال تونى بولارد كبير الأثريين فى الموقع لتلفزيون رويترز إنه يعتقد أن القذيفة أطلقها الجيش الفرنسى فى دلالة جديدة على اقتراب قوات نابليون من اقتناص النصر فى معركة وصفها دوق ولنجتون قائد القوات البريطانية التى هزمت نابليون بأنها معركة متكافئة.

وقال بولارد مدير مركز علم آثار المعارك الحربية فى جامعة جلاسجو "تمثل النقطة التى اقترب فيها نابليون من الانتصار فى معركة واترلو لذلك هى اكتشاف مذهل".

كما قاد بولارد فريقا من جمعية (يو.كيه تشاريتى واترلو آنكافرد) الذى أجرى عمليات تنقيب على فترات بالموقع.

وعثر الفريق على قذيفة المدفع بينما كان ينقب فى موقع مستشفى ميدانى حيث عثر على أدلة غير متوقعة عن قتال شرس فى المنطقة وبعض الرفات البشرية.

وقتل عشرات الآلاف من الجنود فى معركة واترلو التى خاضها جيش نابليون ضد القوات البريطانية والبلجيكية والهولندية والألمانية والبروسية.

وتنازل بونابرت الذى كان إمبراطورا لفرنسا حينها عن العرش بعد أيام قليلة من الهزيمة فى واترلو ونُفى إلى جزيرة سانت هيلانة فى جنوب المحيط الأطلسى حيث توفى عام 1821.

الباحثون يستخدمون أجهزة الكشف المعادن
الباحثون يستخدمون أجهزة الكشف المعادن

 

العثور على قذيفة
العثور على قذيفة

 

العلماء يعثرون على آثار الحرب
العلماء يعثرون على آثار الحرب

 

المستكشفون يعثرون على بقايا الحرب
المستكشفون يعثرون على بقايا الحرب

 

بقايا رصاص
بقايا رصاص

 

جزء من عظام
جزء من عظام

 

عظام بشرية عثروا عليها
عظام بشرية عثروا عليها

 


قذيفة

نابليون

معركة واترلو

بريطانيا

أخبار بريطانيا

بلجيكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة