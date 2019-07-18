صور.. فريق طبى ينجح فى استئصال ورم سرطانى يزن 25 كيلو من سيدة بأسوان

نجح الفريق الجراحي بمركز أورام أسوان، اليوم الخميس، فى استئصال ورم سرطاني بالمبيض يبلغ وزنه 25 كيلو جرام لسيدة تبلغ من العمر 60 سنة.

وأكد الفريق الطبى، أنه تم تجهيز المريضة لإجراء العملية، وذلك عقب اجراء جميع التحاليل والأشعة اللازمة لها بالمركز، وتم اسئصال الورم مع وضع المريضة تحت الملاحظة حتى تحسنت حالتها الصحية.

و أكد مدير المركز أن المركز يستقبل مئات الحالات يومياً بالمجان، كما أن المركز يقوم بإجراء العديد من الجراحات الدقيقه بواسطة جراحين على أعلى مستوى من الخبرات التى تمكنهم من إجراء كافة الجراحات الدقيقة بكفاءة عالية وأمان للمريض.



وأشار إلى أن المركز يحتوى على أحدث الاجهزة المتخصصة لعلاج وتشخيص الأورام خاصة وأن المركز يخضع لخطة تطوير شاملة لجميع اقسام المركز طبقاً لتوجيهات وزيرة الصحة وتحت رعاية الدكتور أحمد محيي مساعد وزير الصحة والدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.