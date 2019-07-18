صور.. غرامة فورية 17 ألف جنيه للمخالفات اشغالات الطريق غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى غرب الإسكندرية حملة لازالة اشغالات الطريق، بقيادة هشام كمال رئيس الحى لإعادة الانضباط وإزالة الاشغالات، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وفى إطار الاهتمام بالقضاء على الاشغالات والفروشات التي تشغل الطريق العام.

وقام اللواء هشام كمال، رئيس حى غرب ويرافقه النقيب سعد رمضان رئيس وحدة المرافق بالحي بقيادة حملة لإزالة الاشغالات والفروشات التى تشغل حرم الطريق العام شارع باب سدرة وشارع عامود السوارى، حيث تم رفع جميع الاشغالات التي تعوق الحركة المرورية، تنفيذًا لقرار المجلس التنفيذي رقم 17 برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية بشان فرض غرامات ماليه فورية لردع المخالفين من أصحاب المقاهى والمحلات العامة التي تقوم بالفرش خارجها وتعوق حركة المارة.

وتم تحصيل غرامات مالية فورية بمبلغ 17 ألف جنيه لإعادة الانضباط للشارع السكندرى، وتنفيذ عقوبات رادعة للمخالفين للقانون، وذلك بوجود مشرف المتابعة الميدانية، ومدير إشغال الطريق ومفتشي إدارتى المتابعة الميدانية وأشغال الطريق.

حملة إزالة الإشغالات



إزالة الاشغالات