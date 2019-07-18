صور.. ضبط مخبرًا يجمع بطاقات التموين لاستيلاء على المال العام بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة على مخابز البلدية برئاسة وكيل وزارة التموين، استجابة لشكاوى المواطنين.

وشن محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، حملة مفاجأة على مخابز أبيس وخورشيد القبلية استجابة لشكاوى المواطنين، أسفرت عن ضبط 3 مخابز إنتاج خبز ناقص الوزن أكثر من 30 جرامًا، والغلق لمدة شهر تنفيذًا للتوجيهات الوزارية، وضبط مخبزين بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 20 جرامًا، ومخبز قام بتجميع 34 بطاقة للاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين، وضبط مخبزين غير متواجد بهم سجلات التفتيش، وتم أخذ الإجراءات القانونية طبقًا لكل مخالفة.