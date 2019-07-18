صور.. صراع النجوم..مصطفى كامل وهانى شاكر وإيمان البحر أمام القضاء لهذا السبب

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر 3 دعاوى مقامة من المطرب مصطفى كامل والفنان إيمان البحر درويش، والتى يطالبان فيها بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية وبطلان نتيجتها، لجلسة 21 يوليو الجارى .

وقررت المحكمة أيضا، تأجيل دعوى مصطفى كامل المقامة ضد الفنان هانى شاكر لإلغاء قرار ترشحه على منصب النقيب لجلسة 21 يوليو الجارى .

وقال مصطفى كامل فى دعواه ، إن هانى شاكر ليس له الأحقية فى الترشح لمنصب النقيب، لامتلاكه شركة إنتاج فنى، وأن الشركة مازالت تزاول النشاط .

فيما طالب الفنان إيمان البحر درويش فى طعنه، ببطلان الانتخابات لأنها جاءت مخالفه لإحكام قانون نقابة المهن الموسيقية، مؤكدا أن هانى شاكر هو من دعى للانتخابات، رغم أنه يفقد هذه الصفة وليس له الحق فى ذلك، على حد قوله .