صور ..رئيس حى وسط الاسكندرية يشدد على الانتهاء من تطوير حديقة سعد زغلول

الاسكندرية جاكلين منير

قام العميد فادي نقولا رئيس حي وسط الاسكندرية،بمتابعة أعمال التطوير و تفقد حديقة سعد زغلول بمحطة الرمل،ذلك في إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية ،برفع معدلات الإنجاز لأعمال التطوير الجارية بحديقة سعد زغلول بمحطة الرمل.

وشدد العميد فادي نقولا رئيس حي وسط على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالحديقة ،و إعادة افتتاحها للجمهور .

جاء ذلك بحضور العميد محمد عابدين مدير الحدائق المركزية ،المهندسة امل البرعي مدير مديرية الطرق والنقل ، العميد مدحت تمام مدير إدارة المشروعات والورش،و عادل جابر مدير الإدارة العامة للمتابعة.

و تضمنت أعمال التطوير استكمال وتشغيل شبكة الري وتعديل رشاشات المياه بها، العمل بمشايات الانترلوك التي أوشكت على الانتهاء ، و الاستعدادات الجارية لصنفرة ودهان ورفع كفاءة سور الحديقة، وترميم أعمدة الاضاءة الزوخرفية التراثية بمعرفة إدارة المشروعات والورش. و كذا متابعة أعمال تشغيل نافورتي الحديقة،ورفع أحد الإعلانات بالحديقة.