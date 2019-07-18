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صور.. ختام قافلة سنابل التنمية بقرية غزالة فى الدقهلية

الخميس، 18 يوليه 2019 06:49 م
صور.. ختام قافلة سنابل التنمية بقرية غزالة فى الدقهلية جانب من القافلة
الدقهلية - سارة الباز

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اختتمت قافلة جامعة المنصورة المُتكاملة "سنابل التنمية" فعالياتها بقرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وأكد الدكتور عادل التابعي، عميد كلية الطب البيطرى أن القافلة حققت نجاحاً كبيراً بمختلف قطاعاتها ومجالاتها الطبية، البيطرية، الزراعية، والتثقيفية والتوعوية.

وصرحت الدكتورة إيمان أحمد أبو الفضل، الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري، والمدير الإدارى للقافلة أن جهود القافلة الطبية قد أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1121 حالة بمختلف التخصصات الطبية من الباطنة، الرمد، الأنف والأذن والحنجرة، النسا والتوليد، طب الأسنان، القلب والاوعية الدموية، المخ والأعصاب، الجلدية، الجراحة، الكلى والمسالك البولية، الأشعة، التحاليل الطبية، والعلاج الطبيعي، وتحويل 15 حالة لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة.

وأضاف الدكتور عبد المنعم منتصر، وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع، أن القافلة البيطرية قد وقعت الكشف الطبى البيطرى على 168 رأس من الأبقار والجاموس، و 445 من الدواجن، و 68 من الأغنام والماعز، و 135 من الدواب، و 3 حيوانات منزلية، وسلحفاة.

وأشار الدكتور صالح سعده إلى أن القافلة الزراعية نظمت عدداً من الندوات واللقاءات التوعوية مع المزارعين بالقرية للوقوف على المشكلاتٍ التى تواجه الانتاج الزراعى وإيجاد حلول مناسبة لها، بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية مكافحة الحشائش الضارة المنتشرة فى محصول الأرز وأهمية اتباع الطُرق الحديثة فى زراعة بنجر السكر.

جدير بالذكر أنه قد تم عقد عدة ندوات لأهالى القرية على هامش القافلة المتكاملة حيث عُقدت ندوة بعنوان "كيف تبدأ مشروعك من خلال منزلك" للمساهمة فى تطوير المرأة الريفية وحثها على القيام بدور فاعل وتنموي، كما أقيمت ندوة تثقيفية لتوعية الشباب المُقبلين على الزواج وذلك فى إطار مبادرة مودة التابعة للجامعة.

وقد صرح الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمجتمع، أن الجامعة تعتزم الاستمرار فى تنظيم القوافل المُتكاملة ضمن فعاليات تطوير قرية غزالة، ولن تتوانى عن العمل فى مسار التنمية النابعة من مسئولياتها المُجتمعية والوطنية.

شارك فى القافلة كلاً من الدكتور صالح سعده، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عبد المنعم منتصر، وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمد عيسى محمد، مدرس الصحة النفسية بكلية التربية ومنسق القرية، والدكتور إيهاب رجب الشربيني، مدير عام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع، ولفيفاً من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك فى إطار تكليفات تطوير الجامعات لإحدى القرى الأكثر احتياجاً والواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، وإشراف الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس اللجنة الإشرافية العُليا لتطوير القرية، وبرئاسة الدكتور عادل التابعى زغلول، عميد كلية الطب البيطري، وإدارة الدكتورة إيمان أحمد أبو الفضل، الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى والمدير الإدارى للقافلة.

قافله بيطريه (1)
قافله بيطريه (1)

 

قافله بيطريه (4)
قافله بيطريه (4)

 

قافله بيطريه (6)
قافله بيطريه (6)

 

قافله بيطريه (7)
قافله بيطريه (7)

 

قافله بيطريه (10)
قافله بيطريه (10)

 

 

قافلة سنابل التنمية (1)

قافلة سنابل التنمية (1)

 

قافلة سنابل التنمية (2)
قافلة سنابل التنمية (2)

 

قافلة سنابل التنمية (3)
قافلة سنابل التنمية (3)

 

قافلة سنابل التنمية (4)
قافلة سنابل التنمية (4)

 

قافلة سنابل التنمية (5)
قافلة سنابل التنمية (5)

 

قافلة سنابل التنمية (6)
قافلة سنابل التنمية (6)

 

قافلة سنابل التنمية (7)
قافلة سنابل التنمية (7)

 


جامعة المنصورة

غزالة

الدقهلية

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