صور .. حملة نظافة وتهذيب للأشجار بطريق القاهرة أسوان الزراعى وشوارع الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال إدارة النظافة والتجميل والبساتين بمدينة الطود، برئاسة حمادة بشاري رئيس قسم النظافة والتجميل والبساتين بالمدينة، حملات نظافة وقص وتهذيب لأشجار الزينة والأشجار العالية بالجزر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والعميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود للحملات المكثفه للنظافة والتجميل.

وقامت الوحده المحلية لقرية الطود برئاسة أشرف عبد الرحيم قناوي رئيس القريه، بقص وتهذيب أشجار الزينة والأشجار العاليه بالقريه بطريق المسار القاهرة اسوان بدايةََ من كمين الطود انتهاءاً بكوبري الجسور، كما إستكملت الوحده المحلية لقرية العديسات بحري برئاسة شعبان عبده طه رئيس القريه، تجميل الطريق من كوبري الجسور مروراً بنجع الطويل بطريق المسار القاهرة اسوان ري وقص وتهذيب أشجار الزينة والأشجار العاليه بالجزر وعلى جانبي الطريق وكذلك حديقة المجلس.

و من جانب اخر وجه العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، اليوم الخميس، بإزالة إشغالات مساطب ودرجات سلالم ودواوين مخالفة لخط التنظيم في المهد، بمداخل عمارات بشارع متفرع من شارع أحمد عرابي خلف مدرسة أبو بكر التجريبية بمنطقة جنوب المدينة، بالتنسيق مع إدارة شرطة، وقسم الإشغالات بالإدارة الهندسية ورئاسة حي جنوب والمتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية، لتنفيذ الشكوي والازالة حتى مستوى سطح الأرض والتنفيذ طبقا للقانون، وذلك في إستجابة للشكوي المقدمة من قبل إحدى المواطنين القاطنين بالشارع بسبب تضررة من تلك الإشغالات، وتمت الإزالة وجارى رفع مخلفات وتراكمات الإزالة لنظافة الشارع، حفاظاً على المظهر الحضارى لمدينة الأقصر.

ومن جانبه أكد الشريف – في بيان صحفي – علي مواصلة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، مشددا على ضرورة الاهتمام بحل مشاكل وشكاوي المواطنين من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فورا وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين من أهالينا أهالي مدينة الأقصر، وتوفير حياة كريمة لهم.



حملة نظافة وقص وتهذيب للأشجار العالية بمسار طريق القاهرة أسوان الزراعي

حملة نظافة وقص وتهذيب للأشجار العالية بمسار طريق القاهرة أسوان الزراعي



حملة نظافة وقص وتهذيب للأشجار العالية بمسار طريق القاهرة أسوان الزراعي



رئيس مدينة الأقصر يأمر بإزالة إشغالات مساطب وسلالم بشارع أحمد عرابي



رئيس مدينة الأقصر يأمر بإزالة إشغالات مساطب وسلالم بشارع أحمد عرابي



رئيس مدينة الأقصر يأمر بإزالة إشغالات مساطب وسلالم بشارع أحمد عرابي