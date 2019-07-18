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صور.. حملة نظافة لتجميل شوارع حى المطار بالأقصر قبل بدء توافد الحجاج

الخميس، 18 يوليه 2019 06:33 م
صور.. حملة نظافة لتجميل شوارع حى المطار بالأقصر قبل بدء توافد الحجاج مدينة الأقصر تنظم حملة نظافة لتجميل شوارع حى المطار قبل بدء توافد الحجاج
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال قطاع النظافة بمجلس مدينة الأقصر، اليوم الخميس، حملة نظافة بحي المطار بقيادة سمير سعود مسئول قطاع النظافة بالحي، وتحت إشراف حسام الدين محمد عليان رئيس حي المطار، لرفع تراكمات القمامة المنتشرة فى عدد من المناطق وتجميلها، وذلك قبل بدء توافد الحجاج للسفر للأراضي المقدسة في 24 يوليو الجاري لآداء فريضة الحج، وذلك تنفيذاً لتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.
 
وأسفرت الحملات عن رفع كميات كبيرة من القمامة بالإستعانة بالمكنسة الآلى، وكذلك إزالة الأتربة الناعمة من على جانبي الطريق بشارع المطار الرئيسي، بالإضافة لإزالة ورفع مخلفات القمامة من الحاويات بجميع مناطق الحى، وتم نقل القمامة مباشرة الي المدفن الصحي حفاظأ على المظهر الحضارى بمدينة الأقصر.
 
مدينة الأقصر تنظم حملة نظافة لتجميل شوارع حى المطار قبل بدء توافد الحجاج (1)
مدينة الأقصر تنظم حملة نظافة لتجميل شوارع حى المطار قبل بدء توافد الحجاج 
مدينة الأقصر تنظم حملة نظافة لتجميل شوارع حى المطار قبل بدء توافد الحجاج (2)
مدينة الأقصر تنظم حملة نظافة لتجميل شوارع حى المطار قبل بدء توافد الحجاج 
مدينة الأقصر تنظم حملة نظافة لتجميل شوارع حى المطار قبل بدء توافد الحجاج (3)
مدينة الأقصر تنظم حملة نظافة لتجميل شوارع حى المطار قبل بدء توافد الحجاج 

مدينة الأقصر تنظم حملة نظافة لتجميل شوارع حى المطار قبل بدء توافد الحجاج (4)
مدينة الأقصر تنظم حملة نظافة لتجميل شوارع حى المطار قبل بدء توافد الحجاج 

مدينة الأقصر تنظم حملة نظافة لتجميل شوارع حى المطار قبل بدء توافد الحجاج (5)
مدينة الأقصر تنظم حملة نظافة لتجميل شوارع حى المطار قبل بدء توافد الحجاج 

 


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