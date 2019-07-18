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صور.. جامعة المنيا تنظم أنشطة لتنمية قدرات طلاب المدارس بالقرى المحرومة

الخميس، 18 يوليه 2019 06:48 م
صور.. جامعة المنيا تنظم أنشطة لتنمية قدرات طلاب المدارس بالقرى المحرومة مشروعات وأنشطة جديدة
كتب فريق المحافظات

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أطلقت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا مشروعات وأنشطة جديدة بقرى محافظة المنيا المحرومة، وذلك ضمن خطة الأنشطة الصيفية للجامعة للمشاركة بها في مسابقة قطاع الأنشطة الطلابية لأفضل جامعة في الأنشطة الطلابية التي تتنافس فيها الجامعات المصرية في مجال الأنشطة؛ أسوة بمسابقة أفضل الجامعات جاهزية بالعام الدراسي الماضي، والتي تُقام برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا.

تهدف الأنشطة إلى تنمية قدرات طلاب المدارس بمحافظة المنيا والقرى المجاورة لها، واستثمار أوقات فراغ طلاب الجامعة وأهالي الأحياء المقامة فيها هذه الأندية، ونشر الرياضة بالقري المحرومة من مراكز الشباب.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا أن النادي الصيفي حاضنة تربوية يُقام به مجموعة من الأنشطة والبرامج المتنوعة تحت إشراف قيادات تربوية مُؤهلة ضمن محور (الأنشطة المجتمعية) بخطة الأنشطة الصيفية لهذا العام تحت شعار "بقوة شبابها تحيا مصر"؛ ليتضمن النادي 6 أنشطة مختلفة (رياضية، جوالة وخدمات عامة، إجتماعية، وثقافية، وفنية، وعلمية)، والمقامة لمدة شهر كامل، بمشاركة كليات الجامعة العشرين.

أضاف عبد النبي، أن مشروع القوافل الرياضية للقرى أيضاً يأتي لتعزيز الإنتماء الوطني لطلاب المدارس والجامعات، واكتشاف المواهب لدى الطلاب وصقلها وتدعيم خبراتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة، وحماية الطلاب من آثار الفراغ السلبية واستثمارها بالبرامج المفيدة، وتدريب الطالب على تحمل المسئولية والمشاركة الاجتماعية، وخدمة البيئة المحيطة،وتفعيل دور المؤسسات التربوية.

من جانبه أشار وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة،  أن مشروع القوافل الرياضية للقرى سيستمر من 22 يوليو وحتى 20 أغسطس القادم وذلك بقرى أبو يعقوب، وصفت الغربية، وعزبة الشعب، وقرية طوة بمركز المنيا.

 

 

مشروعات جديد تُطلقها جامعة المنيا (1)
مشروعات جديد تُطلقها جامعة المنيا (1)

 

مشروعات جديد تُطلقها جامعة المنيا (2)
مشروعات جديد تُطلقها جامعة المنيا (2)

 

مشروعات جديد تُطلقها جامعة المنيا (3)
مشروعات جديد تُطلقها جامعة المنيا (3)

 

مشروعات جديد تُطلقها جامعة المنيا (4)
مشروعات جديد تُطلقها جامعة المنيا (4)

 

مشروعات جديد تُطلقها جامعة المنيا (5)
مشروعات جديد تُطلقها جامعة المنيا (5)

 

مشروعات جديد تُطلقها جامعة المنيا (6)
مشروعات جديد تُطلقها جامعة المنيا (6)

 

مشروعات جديد تُطلقها جامعة المنيا (7)
مشروعات جديد تُطلقها جامعة المنيا (7)

 

مشروعات جديد تُطلقها جامعة المنيا (8)
مشروعات جديد تُطلقها جامعة المنيا (8)

 

مشروعات جديد تُطلقها جامعة المنيا (9)
مشروعات جديد تُطلقها جامعة المنيا (9)

 


جامعة المنيا

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