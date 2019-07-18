سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 10:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. تضامن الجيزة تسلم حجاج الجمعيات ملابس الإحرام

الخميس، 18 يوليه 2019 10:38 م
صور.. تضامن الجيزة تسلم حجاج الجمعيات ملابس الإحرام حجاج يتسلمون ملابس الإحرام
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلمت وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى مديرية التضامن بمحافظة الجيزة ، اليوم الخميس ،  بتسليم حجاج الجمعيات بالمحافظة جوازات  السفر والتأشيرات  وتذكرة الطيران و الكارنيهات والأساور  الخاصة بمكاتب الخدمة الميدانية و غيرها و لبس الإحرام  للرجال وإسدال صلاة للسيدات مقدم من المؤسسة القومية لتسير الحج بالوزارة استعدادا لسفر أول أفواج الحج اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
 
وكان التضامن الاجتماعى ، أكدت أن الوزارة  بدأت فى إنهاء أخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440هـ / 2019م من خلال إرسال جوازات سفر الحجاج إلى وزارة الداخلية المصرية والتى ستتولى التنسيق مع القنصلية السعودية ، لإصدار تأشيرات حجاج الجمعيات الأهلية خلال الفترة المقبلة وفقاً لمواعيد سفر أفواج حجاج الجمعيات والتى من المقرر سفر أول أفواجها لعدد 700 حاج إلى المدينة المنورة يمثلون حجاج محافظة الجيزة والدقهلية المستوى الثانى.
PHOTO-2019-07-18-21-03-54
 

 

PHOTO-2019-07-18-21-03-55
 

 

PHOTO-2019-07-18-21-03-55_1
 

 

PHOTO-2019-07-18-21-03-56
 

 

PHOTO-2019-07-18-21-03-57
 

 

PHOTO-2019-07-18-21-03-59
 

 

 
 
 
 
 

التضامن

الجيزة

حجاج الجمعيات

ملابس الإحرام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة التضامن تفتتح معرض ديارنا فى مرسى مطروح

الخميس، 18 يوليه 2019 12:33 م

تضامن المنوفية: الكشف على 323 طفلا فى قافلة طبية بالمحافظة

الخميس، 18 يوليه 2019 11:32 ص

بروتوكول تعاون بين "المجتمعات العمرانية" والتضامن لتوفير حضانات بالمدن الجديدة

الخميس، 18 يوليه 2019 10:52 ص

استجابة لليوم السابع.. التضامن الاجتماعي يستجيب لنداء والدة طفل بعين واحدة

الخميس، 18 يوليه 2019 10:41 ص

الدولة تنتفض لمواجهة الطلاق المبكر.. المفتى: نستقبل أكثر من 4 ألاف حالة فتوى حول الطلاق شهريا.. القومى للبحوث الاجتماعية: المشاكل تبدأ من فترة التعارف.. "التضامن": تعميم برنامح "مودة" على طلاب الجماعات

الأربعاء، 17 يوليه 2019 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة