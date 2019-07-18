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صور.. تسليم "زريعة الأسماك" لمزراعى الأرز بالزقازيق

الخميس، 18 يوليه 2019 02:12 م
صور.. تسليم "زريعة الأسماك" لمزراعى الأرز بالزقازيق زريعه الاسماك
الشرقية - إيمان مهنى

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وزعت مديرية الزراعة بالشرقية، بإشراف المهندس علاء عفيفى، وكيل الوزارة، والمهندس جمال أحمد كمال مدير عام إدارة الإرشاد الزراعى، زريعة الأسماك على مزراعى الأرز مجانا بمركز الزقازيق، بدعم من الدولة وذلك مساهمة فى زيادة دخل المزارع من خلال تربية الأسماك فى حقول الأرز .
 
وأشرف المهندس أحمد زكى، مدير عام إدارة الزقازيق الزراعية، على التوزيع بحضور المهندس ضياء مكاوى قسم الارشاد الزراعى .
 
وأكد وكيل الوزارة، أنه يتوفر كمية من البروتين السمكى للمزارع بمتوسط 21 إلى 24 كجم للفدان، ويؤدى لزيادة محصول الأرز من 4/1 إلى 2/1 طن للفدان، مضيفا أن للأسماك فوائد متعددة للأرز، فهى تقضى على الطحالب الخيطية المسببة لاختناق الجذور فى زراعات الأرز، والتهوية الجيدة للمياه الموجودة بحقول الأرز بالحركة المستمرة للأسماك، وتتغذى الأسماك على أفه الديدان الحمراء وتقضى عليها مما يساعد فى زيادة الانتاج، وزيادة تسميد التربة بواسطة فضلات الاسماك، وتؤدى مخلفات الأسماك فى الحقل إلى خصوبة التربة مما يقلل من معدلات التسميد، والقضاء على ظاهرة الريم فى الحقول التى تؤثر سلباّ على إنتاجية الأرز، وتتغذى الاسماك على يرقات البعوض ويقلل من الخطر على الصحة العامه للإنسان، وزيادة العائد النقدي للمزارع بزيادة محصول الأرز و الأسماك معاّ .
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الشرقية

محصول الأرز

زريعة الأسماك

الزقازيق

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