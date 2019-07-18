صور.. العثور على "مدينة" عمرها 9 آلاف سنة بمحيط القدس بفلسطين

كتب وكالات

عُثر على الآلاف من المعدات والمجوهرات والتماثيل والحبوب وغيرها فى موقع منطقة سكنية كبيرة من العصر الحجرى الحديث عمرها 9 آلاف سنة بالقرب من القدس، بحسب "بى بى سى".

يعتقد علماء الآثار أن الموقع، القريب من مفترق موتزا على بعد 5 ميلومترات من القدس، كان مدينة يقطن فيها ما يصل إلى 3 آلاف شخص.

وكشفت الحفريات بقايا مبان كبيرة، فيها غرف كانت تستخدم للمعيشة، بالإضافة إلى مساحات عامة وأخرى للشعائر وممرات.



المدينة التى عثر عليها



تمثال لرأس بشرية



جانب من الكشف



عُثر عى أدوات مصنوعة من حجر الصوان