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الخميس، 18 يوليه 2019 05:27 م
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صور.. العثور على "مدينة" عمرها 9 آلاف سنة بمحيط القدس بفلسطين

الخميس، 18 يوليه 2019 04:36 م
صور.. العثور على "مدينة" عمرها 9 آلاف سنة بمحيط القدس بفلسطين العثور على "مدينة" عمرها 9 آلاف سنة
كتب وكالات

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عُثر على الآلاف من المعدات والمجوهرات والتماثيل والحبوب وغيرها فى موقع منطقة سكنية كبيرة من العصر الحجرى الحديث عمرها 9 آلاف سنة بالقرب من القدس، بحسب "بى بى سى".

يعتقد علماء الآثار أن الموقع، القريب من مفترق موتزا على بعد 5 ميلومترات من القدس، كان مدينة يقطن فيها ما يصل إلى 3 آلاف شخص.

وكشفت الحفريات بقايا مبان كبيرة، فيها غرف كانت تستخدم للمعيشة، بالإضافة إلى مساحات عامة وأخرى للشعائر وممرات.

المدينة التى عثر عليها
المدينة التى عثر عليها

 

تمثال لرأس بشرية
تمثال لرأس بشرية

 

جانب من الكشف
جانب من الكشف

 

عُثر عى أدوات مصنوعة من حجر الصوان
عُثر عى أدوات مصنوعة من حجر الصوان

 

عمليات البحث مستمرة
عمليات البحث مستمرة

 

 

 


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