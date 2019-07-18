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صور.. التماسيح تمر أسفل الجسر الرئيسى لنهر تاركوليس فى كوستاريكا

الخميس، 18 يوليه 2019 06:16 ص
صور.. التماسيح تمر أسفل الجسر الرئيسى لنهر تاركوليس فى كوستاريكا تماسيح بنهر تاركوليس فى كوستاريكا
رويترز

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تماسيح بنهر تاركوليس فى كوستاريكا (1)
تماسيح بنهر تاركوليس فى كوستاريكا (1)


نشرت وكالة "رويترز" للانباء، عدد من الصور للجسر الرئيسي لنهر تاركوليس في كوستاريكا، والمعروف بـ "puente de cocodrilo" أو "جسر التمساح".

تماسيح بنهر تاركوليس فى كوستاريكا (2)
تماسيح بنهر تاركوليس فى كوستاريكا (2)

 

على طول هذا الجسر، يمر أسفله حوالى 12 تمساحاً أمريكياً على الأقل، يزيد وزن كل منهم عن المائة رطل، كما يصل طوله إلى 13 قدماً، أي 4 أمتار.

 

ويمكن إيجاد هذه التماسيح، التي تتميز بلونها الرمادي الداكن، في شمال جنوب ولاية فلوريدا، خاصة في المياه المالحة كالتي يتميز بها نهر "Tarcoles".

 

ووفقا لتقرير نشرته شبكة "سى ان ان" فى وقت سابق، ساعدت هذه التماسيح على تحسين المنطقة من الناحية الاقتصادية، إذ يبيع العديد من الأشخاص دمى التماسيح المحشوة وهدايا تذكارية للسائحين الذين يتوقفون بهدف التقاط الصور. ليس ذلك فحسب، وإنما يحمل أحد القوارب اسم "Cocodrilo Safari"، الذي خُصص للأشخاص الذين يريدون الاقتراب أكثر من هذه المخلوقات الخطيرة.

تماسيح بنهر تاركوليس فى كوستاريكا (3)
تماسيح بنهر تاركوليس فى كوستاريكا (3)

 

تماسيح بنهر تاركوليس فى كوستاريكا (4)
تماسيح بنهر تاركوليس فى كوستاريكا (4)

 

تماسيح بنهر تاركوليس فى كوستاريكا (5)
تماسيح بنهر تاركوليس فى كوستاريكا (5)

 

تماسيح بنهر تاركوليس فى كوستاريكا (6)
تماسيح بنهر تاركوليس فى كوستاريكا (6)

 

تماسيح بنهر تاركوليس فى كوستاريكا (7)
تماسيح بنهر تاركوليس فى كوستاريكا (7)

 

تماسيح بنهر تاركوليس فى كوستاريكا (8)
تماسيح بنهر تاركوليس فى كوستاريكا (8)

 

تماسيح بنهر تاركوليس فى كوستاريكا (9)
تماسيح بنهر تاركوليس فى كوستاريكا (9)

 

 


تماسيح

كوستاريكا

امريكا الوسطى

نهر تاركوليس

جسر التمساح

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