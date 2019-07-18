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صور.. "الأوقاف" تشرح مناسك الحج لضيوف الرحمن بالمطار

الخميس، 18 يوليه 2019 02:18 م
صور.. "الأوقاف" تشرح مناسك الحج لضيوف الرحمن بالمطار رجال الأوقاف
كتب محمود عبد الراضي

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حرصت وزارة الأوقاف، على إيفاد عددا من الوعاظ لمطار القاهرة لشرح مناسك الحج لضيوف الرحمن قبل سفرهم للأراضى المقدسة.
 
وشدد رجال الأوقاف على الحجاج بالالتزام وعدم الجدال فى الحج وطالبوهم بالدعاء لمصر .
 
واتخذت شركة مصر للطيران، كافة الترتيبات المطلوبة للتيسير على ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى الأراضى المقدسة فى مرحلتى الذهاب والعودة، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة، وقد تم اعداد كافة الإجراءات اللازمة لخدمة حجاج دولتى فلسطين ومالى المتعاقدة علي نقلهم مصرللطيران، بجانب الحجاج المصريين من منطلق الدور الريادى الإفريقى.
 
وتقلع أولى رحلات الحج من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى إلى كلُ من جدة والمدينة وذلك اعتبارًا، من اليوم الخميس، على أن تكون أخر رحلة فى مرحلة الذهاب يوم 5 أغسطس القادم، وستبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله يوم 14 أغسطس القادم.
 
ووجهت مصر للطيران الحجاج بضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، وأنه يُسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها عن 23 كجم، كما يُسمح بنقل عبوة مياه زمزم الرسمية "سقيا زمزم" على أن تكون محكمة الغلق، ولا تزيد عن 5 لترات.
 
وناشدت الشركة من عملائها حجاج بيت الله الحرام التعاون مع موظفى مصر للطيران والسلطات السعودية بمطارى جدة والمدينة المنورة لسرعة إنهاء الإجراءات وإتباع التعليمات من أجل راحتهم.
 
رجال الأوقاف (1)
رجال الأوقاف (1)

رجال الأوقاف (2)
رجال الأوقاف (2)

رجال الأوقاف (3)
رجال الأوقاف (3)

رجال الأوقاف (4)
رجال الأوقاف (4)

 


مطار القاهرة

الحجاج

حجاج بيت الله الحرام

سفر الحجاج

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