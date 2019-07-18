صور.. إزالة تعديات على مساحة 50 ألف متر مربع غرب أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية غرب أسوان بمساحة تصل إلى 50 ألف م2 عبارة عن أسوار ومبان تم إنشاؤها بالطوب الأبيض تمهيداً لتحويلها إلى تقسيم سكنى.

صرح بذلك العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان والذى أشار إلى أنه بمجرد صدور تعليمات محافظ أسوان تم إزالة التعديات على هذه المساحة من أراضى الدولة والتى كانت مخصصة بقرار جمهورى لإقامة خدمات جماهيرية متنوعة تصب فى النهاية لصالح المواطنين بالقرية.

وأشار إلى أن الحملة شارك فيها نائب رئيس المركز ورئيس القرية، بجانب العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى وذلك بقيادة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وتحت غطاء أمنى حين الطلب.



إزالة تعديات على مساحة 50 ألف متر مربع غرب أسوان



إزالة تعديات على مساحة 50 ألف متر مربع غرب أسوان



إزالة تعديات على مساحة 50 ألف متر مربع غرب أسوان



إزالة تعديات على مساحة 50 ألف متر مربع غرب أسوان



إزالة تعديات على مساحة 50 ألف متر مربع غرب أسوان