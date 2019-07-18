صور .. أعمال رصف وتطوير طريق محطة مسار رحلة العائلة المقدسة بدير درنكه

أسيوط ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن استكمال خطة المحافظة لتطوير طريق "أسيوط - دير درنكه – الغنايم الغربي "،باعتباره أحد الطرق المؤدية إلى دير السيدة العذراء مريم بدير درنكه احدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط ،وإزالة المطبات العشوائية ،وكشط الشوارع ،وتوسعة الطريق ورفع كفائتة،وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة طرق محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط، بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومشروع وحدة الرصف بالمحافظة.

وأشار المحافظ،فى تصريحات له اليوم، إلى إنه تم تكليف اللواء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة أسيوط والمهندس أسامة أحمد محمد مدير وحدة الرصف بالمحافظة ،لاستكمال خطة التطوير ورفع كفاءة طريق دير درنكه – الغنايم الغربي ،بالاستعانة بمعدات مشروع وحدة الرصف بالمحافظة ،ومعدات الحملة الميكانيكية بالمركز لتمهيد الطريق ،والإسراع في عملية التطوير، استعدادًا لاستقبال احتفالات دير السيدة العذراء مريم بالجبل الغربي بدير درنكه ،والتي تقام في الفترة من 7 وحتى 22 أغسطس من كل عام فضلًا عن استمرار الأعمال التي بدأت لتطوير الطرق المؤدية إلى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بدير المحرق بالقوصية ،ثاني محطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة ،وجاري رفع كفاءة الطريق ،وإعادة رصفه وتوسعته لاستقبال الوفود السياحية من مختلف أنحاء العالم ،وتنشيط حركة السياحة الداخلية نظرًا لما تمثله تلك الأماكن الهامة من قيمة تاريخية ودينية كبرى.

ومن جانب آخر وجه اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط جميع رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بالتنسيق مع مديرية الري لتطهير الترع والمصارف والمجاري المائية ورفع المخلفات أولًا بأول ،وذلك حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين وضمان وصول المياه إلى نهاية الترع للحفاظ على الأرض الزراعية.

وأشار المحافظ إلى إنه تم التنبيه على تقديم الدعم والمساعدة للري في رفع مخلفات الترع والمصارف وإزالة نواتج التطهير باستخدام المعدات اللازمة ،من حفارات ولوادر والسيارات التابعة للوحدات المحلية والقروية لمرور المواطنين دون أية معوقات ،مؤكدا ضرورة تنظيم حملات لتوعية المواطنين بعدم إلقاء المخلفات بالترع بما يعود بفوائد علي الصحة العامة.

من جانبه أوضح محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى أنه بناءاً علي توجيهات محافظ أسيوط بتطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات ،قامت الوحدة المحلية بالتعاون مع هندسة رى البدارى برئاسة المهندس بكر عرندس بتطهير الترعة أمام الكبارى والحجوزات التى تعوق سير المياه وذلك بمنطقة سحارة أبوشمس ومحبس الهمامية والعقال البحرى وكوبري النواورة القبلي والبحري وجاري المساعدة في رفع نواتج التطهير بإستخدام قلابات مجلس المدينة.