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صور.. أبطال مسرحية بحر الهوى يستعدون للعرض على مسرح جمصة السياحى

الخميس، 18 يوليه 2019 04:39 ص
صور.. أبطال مسرحية بحر الهوى يستعدون للعرض على مسرح جمصة السياحى المهندسة سحر لطفى تستقبل الفنانة علا رامى
الدقهلية - سارة الباز

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استقبلت المهندسة سحر لطفى، رئيس مدينة جمصة، مساء أمس الأربعاء، الفنانة علا رامى، والمخرج الفنان هانى النابلسى، أبطال العرض المسرحى "بحر الهوى"، بمكتبها بمجلس المدينة.

جاء ذلك في إطار الاستعداد لافتتاح العرض المسرحى السبت المقبل فى تمام الحادية عشرة مساء، على مسرح جمصة السياحى، والذى يستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

وأشارت علا رامي إلى اعتبارها لمدينة جمصة بأنها هى عروس المصايف، لافتة إلى أن أهم ما يجب الاتفاق عليه هو محو الصورة القديمة عن مدينة جمصة، والتى ترسخت بذهن المواطنين واستبدالها بصورة لمدينة ساحلية عالمية تجذب العديد من المصطافين إليها للتمتع بموقعها المميز.

وأعرب مخرج العرض هاني النابلسي عن سعادته بعرض المسرحية للعام الثانى على التوالى بمدينة جمصة، مؤكدا أن ذلك يعد دليلا على وعى المواطنين وتقديرهم للفن والمسرح.

 

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جمصة

الدقهلية

علا رامي

هاني النابلسي

مسرحية

بحر الهوى

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