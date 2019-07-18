صحة الأقصر: التفتيش على مستشفى الحماية والبياضية يكشف عدد من حالات الغياب

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، جوات للإطمئنان علي العمل داخل المنشآت الطبية المختلفة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية بالمحافظة، حيث تم تكليف أحمد السيد موسى، مدير إدارة التفتيش المالى والادارى بالمديرية، بالاطمئنان على سير العمل.

وقام أعضاء التفتيش المالى والادارى بالمرور على مستشفى حميات الأقصر، لمتابعة سير العمل للتأكد من تواجد الطاقم الطبى والمستلزمات الطبية، وأسفر المرور عن تواجد الفريق الطبى كاملاً ووجود نقص فى بعض المستلزمات الطبية والأدوية، كما تم التوجه إلى مستشفى البياضية المركزى بوحدة نجع عبد العزيز الصحية فى تمام الساعة 1 صباحاً بعد منتصف الليل، وأسفر المرور عن عدم تواجد 2 طبيب وعدم تواجد فنى معمل وفنى أشعة.

وخلال جولات قيادات التفتيش المالي والإدارى، تمت مقابلة المرضى وذويهم والإطمئنان على تقديم خدمة طبية لهم ومناظرتهم وتقديم العلاج لهم، وجارى العرض على وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.