شاب ينتحر شنقا وسط غرفة نومه بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

انهى شاب حياته بالانتحار شنقا وسط غرفة نومه بمنزله بناحية قرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس بمحافظه الدقهلية.

تلقي اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز بلقاس بالعثور على شاب مشنوق داخل غرفة نومه.

وعلى الفور انتقل الرائد يوسف صبرى رئيس مباحث بلقاس، والنقيب كريم الشهاوى رئيس وحدة بسنديلة، إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أن الشاب فى العقد الثانى من عمره ويدعى محمود ش 25 سنة، ووجد معلق بحبل بسقف الصاله الخاصه بشقته، وبسؤال أشقاء أكدوا انهم أثناء دخولهم إلى الشقة وجدوا الجثة معلقة، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولى لانتداب الطبيب الشرعى وبيان أسباب الوفاة، وبسؤال شقيقه أفاد أن شقيقه كان يعانى من مرض نفسى ويمر بحالة نفسية سيئة، و تحرر عن الواقعه المحضر 5450 لسنة 2019 إدارى مركز بلقاس.