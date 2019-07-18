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شئون اللاجئين: 10.5 مليون لاجئ حول العالم تلقوا الرعاية الصحية فى 2018

الخميس، 18 يوليه 2019 05:07 م
شئون اللاجئين: 10.5 مليون لاجئ حول العالم تلقوا الرعاية الصحية فى 2018 لاجئين
أ ش أ

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ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، أن هناك حوالى 10.5 مليون لاجئ حول العالم قد تلقوا الرعاية الصحية من خلال برامج الصحة العامة أو المفوضية أو الشركاء فى عام 2018، وذلك بالرغم من المستويات القياسية للنزوح وتدفق اللاجئين المستمر.

 

وأوضحت المنظمة - فى بيان اليوم الخميس أن هناك حوالى 84% من اللاجئين فى مناطق نامية حيث الخدمات الأساسية تعانى ضغطًا وإرهاقًا كبيرين، منوهة بأن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لتلك البلدان؛ لضمان أن يتمكن اللاجئون ومجتمعاتهم المضيفة المحلية من الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية المنقذة للحياة .


وأشارت إلى استمرار معدلات الوفيات بين الأطفال اللاجئين دون سن الخامسة فى الانخفاض، حيث تحسن من 0.4 لكل 1000 شهريًا إلى 0.3 فى عام 2018، موضحة أنه فى 37 دولة مضيفة يمكن لمعظم اللاجئين الحصول على لقاحات وعلاج السل وفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا على قدم المساواة مع المواطنين.

 

ولفتت إلى أن 90% من اللاجئات أنجبن أطفالهن فى مرافق صحية داخل 80% من البلدان التى تدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، محذرة من أن سوء التغذية لا يزال يمثل مشكلة صحية مثيرة للقلق للاجئين، معربة عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع مستويات فقر الدم والتقزم بين العديد من اللاجئين.

 


وذكرت أن تخفيض المساعدات الغذائية يثير القلق بشكل خاص؛ لأن اللاجئين غالبًا ما يكون لديهم خيارات قانونية محدودة لزيادة دخلهم أو الحصول على الغذاء، محذرة من أن الكثير من اللاجئين يلجأون إلى استراتيجيات المواجهة والتى تزيد من مخاطر الحماية مثل: سحب الأطفال من المدارس للعمل والتسول وبيع الأصول.

 


وناشدت المنظمة الأممية الجهات المانحة لدعم أنشطتها الأساسية، موضحة أنه حتى منتصف العام الجارى لم يتم تمويل سوى 30% فقط من الميزانية العالمية للمفوضية والبالغة 8 مليارات و636 مليون دولار، والتى تدعم الخدمات والبرامج المنقذة للحياة للاجئين فى 131 دولة.


لاجئين

الرعاية الصحية

نقص المناعة

شئون اللاجئين

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