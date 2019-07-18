س وج..ما هو ضمور الخصية وطرق العلاج؟

كتبت فاطمة ياسر

بعض الرجال يتعرضون لمشكلة تتسبب في تعرضهم للعقم، وهي ضمور الخصية، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي هذه المشكلة وفقا لموقع" medicalnewstoday".

ما هي ضمور الخصية عند الرجل؟



ضمور الخصية هي تعني تعرض الخصية لانكماش حجمها وتصبح أصغر من الحجم الطبيعي وهذا الأمر يعد نتيجة لفقدان بعض الخلايا المسئولة عن إفراز هرمون التستوسترون.

ما هي أضرار الإصابة بضمور الخصية عند الرجل؟



عند اهمال علاج ضمور الخصية يتسبب في هذا الأمر تعرض الرجل للعقم في بعض الأحيان، وذلك نتيجة لانخفاض نسبة إفراز هرمون الذكورة "التستوسترون".



ضمور الخصية ضمور الخصية

ما هي أسباب الإصابة بضمور الخصية عند الرجل؟



هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بضمور الخصية ومنها:

-التقدم في العمر عند الرجال.

-تعرض الرجل للإصابة بسرطان الخصية.

-الإصابة بالتهاب في الخصية.

-حدوث خلل في مستوي الهرمونات الذكورة.

-دوالي الخصية.

-التهاب في مجري البول.

ما هي أعراض الإصابة بضمور الخصية عند الرجل؟



أعراض كثيرة تعد جرس إنذار للرجل، وتؤكد أنه مصاب بضمور الخصية، ومنها:

-انكماش في حجم الخصية.

-انخفاض الرغبة الجنسية لدي الرجل.

- وضعف الخصوبة.

-ألم شديد في الخصية.

-ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الشعور بالغثيان.

ما هي طرق اكتشاف ضمور الخصية عند الرجل؟



إجراء أشعة على الخصية يساهم في التعرض علي كميات الدم الذي يدفق إليها، وضرورة إجراء تحليل للدم والبول وهرمون الذكورة، فهذه الحيل تساهم بشكل كبير في الحصول علي العلاج الجيد.

ما هي طرق علاج ضمور الخصية عند الرجل؟



تناول بعض المضادات الحيوية، وأدوية هرمونية تساهم بشكل كبير في علاج هذه المشكلة.