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سناتور أمريكى يطالب بتحقيق بشأن تطبيق "فيس آب" لدواع أمنية

الخميس، 18 يوليه 2019 09:16 ص
سناتور أمريكى يطالب بتحقيق بشأن تطبيق "فيس آب" لدواع أمنية تطبيق فيس اب - صورة أرشيفية
(رويترز)

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دعا السناتور الأمريكى تشاك شومر مكتب التحقيقيات الاتحادى (إف.بي.آي) ولجنة التجارة الاتحادية لإجراء تحقيق لدواعى الأمن الوطنى والخصوصية بشأن تطبيق "فيس آب" الذى يمكنه تغيير ملامح الوجه فى الصور الفوتوغرافية والذى طورته روسيا.

وشهد التطبيق الذي يعمل على الهواتف الذكية انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة بسبب مُرشِح يعمل على تصور وجوه المستخدمين بعد تقدمهم في العمر. وقال شومر في رسالة بعث بها أمس الأربعاء إلى مدير مكتب التحقيقات كريستوفر راي ورئيس لجنة التجارة جو سيمونز إن التطبيق يتطلب "الوصول الكامل الذي لا يمكن إلغاؤه إلى صورهم وبياناتهم الشخصية" مما قد يشكل "مخاطر على الأمن القومي والخصوصية لملايين المواطنين الأمريكيين".

كما بعثت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي أمس تحذيرا لمرشحي الحزب في انتخابات الرئاسة عام 2020 من استخدام التطبيق مشيرة إلى أنه جرى تطويره في روسيا.

وفي الرسالة الإلكترونية التي أطلعت عليها رويترز وكانت محطة (سي.إن.إن) أول من تحدث عنها، حث بوب لورد رئيس الشئون الأمنية في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي المسؤولين عن الحملات الانتخابية الرئاسية لمرشحي الحزب على حذف التطبيق على الفور. ولا يوجد دليل على أن التطبيق يمد الحكومة الروسية ببيانات المستخدمين.

ويقول فيس آب، الذي طورته شركة (ويرليس لاب)، وهي شركة مقرها سانت بطرسبرج، على موقعه الإلكتروني إن لديه أكثر من 80 مليون مستخدم.

وقال شومر في خطابه إن وجود مقر التطبيق في روسيا يثير تساؤلات بشأن كيف يسمح "فيس آب" لأطراف ثالثة بما فى ذلك الحكومات الأجنبية بالوصول إلى بيانات المواطنين الأمريكيين.

 


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فيس اب

سناتور امريكى

روسيا

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