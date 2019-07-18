سقوط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالدرب الأحمر

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالدرب الأحمر، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار، داخل أحد العقارات غير المأهولة الكائنة بدائرة القسم "ملك والد أحدهم"، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4 متر بعمق 6 متر و العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.