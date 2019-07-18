سقوط صاحب محل بحوزته 197 قطعة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية بالسيدة زينب

كتب عبد الرحمن سيد

ألقت مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب محل للمستلزمات الطبية وبحوزته 197 قطعة مستلزمات طبية، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالسيدة زينب، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت إدارة مباحث التموين، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط مالك محل مستلزمات طبية كائن بشارع القصر العينى دائرة قسم شرطة السيدة زينب ، لحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المحل على 197 قطعة مستلزمات طبية جميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.