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سفينتان حربيتان روسيتان تدمران هدفا بحريا فى بحر اليابان

الخميس، 18 يوليه 2019 10:24 ص
سفينتان حربيتان روسيتان تدمران هدفا بحريا فى بحر اليابان الاسطول الروسى
أ ش أ

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 نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو مصورا لمناورات بحرية لسفنتين حربيتين روسيتين (زورق صاروخي ومدمرة) من أسطول المحيط الهادئ في مياه بحر اليابان، دمرتا خلالها هدفا بحريا باستخدام صواريخ (موسكيت بي-270) المضادة للسفن.
 
وذكرت وكالة أنباء سبوتنك الروسية اليوم الخميس أن صواريخ (موسكيت)، التي تعمل بقوة المحرك النفاث، يمكنها إصابة هدف، على بُعد 60 كيلومترا من السفن الحربية، بسهولة.
 
وأظهر الفيديو المصور عملية تدمير الهدف وإضرام النيران به بالكامل، بدءًا من إطلاق القذائف الصاروخية وصولا إلى ضرب الهدف.

روسيا

اليابان

بحر اليابان

سفن

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