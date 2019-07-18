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الخميس، 18 يوليه 2019 07:10 م
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سفر وعودة 1616 مصريا وليبيا و 322 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الخميس، 18 يوليه 2019 06:40 م
سفر وعودة 1616 مصريا وليبيا و 322 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1616 مصريا وليبيا و 322  شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر،  مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1234 إلى الجانب الليبي، بينهم  206مصريا و928 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 382 بينهم 322 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 60 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  174 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 148  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


محافظة مطروح

منفذ السلوم

ليبيا

سفر الشاحنات والافراد

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