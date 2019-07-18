سائق حافلة مهاجرين يتسبب فى مصرع 14 على الحدود التركيه الإيرانية

أنقرة (أ ش أ)

أعلنت وسائل إعلامية تركية أن نحو 14 مهاجرا غير شرعى لقوا مصرعهم، كما أصيب آخرون، اليوم الخميس، إثر تحطم الحافلة التى كانوا يستقلونها بالقرب من الحدود التركية - الإيرانية .

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن سائق الحافلة فقد السيطرة على عجلة القيادة على طريق سريع بالقرب من بلدة "أوزالب" الواقعة شرقى البلاد، ما أدى إلى وقوع الحادثة .

ويعبُر عدد كبير من المهاجرين إلى تركيا فى محاولة للوصول إلى أوروبا عن طريق اليونان، حيث لقى 10 مهاجرين غير شرعيين حتفهم الشهر الماضي، بعدما تجاهلت حافلتهم إنذارات التوقف بالقرب من الحدود التركية-اليونانية.