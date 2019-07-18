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الخميس، 18 يوليه 2019 05:27 م
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زيادة معدل دفء المناخ فى روسيا عن المعدل العالمى بــ 2.5 مرة

الخميس، 18 يوليه 2019 04:50 م
زيادة معدل دفء المناخ فى روسيا عن المعدل العالمى بــ 2.5 مرة ذوبان الثلوج
أ ش أ

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قال الباحث الروسى فى المناخ، أندريه كيسيلوف، إن معدل زيادة دفء المناخ فى روسيا يفوق المعدل ذاته على مستوى العالم بمقدار 2.5 مرة، حيث تبلغ قيمة المعدل على مستوى العالم فى المتوسط 0.18 درجة مئوية، خلال الأعوام العشرة الماضية، بينما بلغ نفس المؤشر بالنسبة لروسيا 0.48 درجة مئوية.


وقال كيسيلوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس "السبب فى زيادة دفء المناخ يعود إلى التغيرات المناخية على مستوى العالم"، مشيرا إلى أن هذه العملية تتسبب فى زيادة درجة الحرارة وعدد من الظواهر الطبيعية الخطيرة مثل الحر والبرد والجفاف والعواصف.


النغير المناخى

ثلوج

ذوبان الثلوج

درجات الحرارة

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