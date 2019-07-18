زوج فى دعوى أمام المحكمة: حماتي اتهمتنى بالتحرش بها لتحرمنى من رؤية طفلتي

كتبت أسماء شلبي

أقام رجل دعوى، أمام محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر، طالب فيها بإثبات نشوز زوجته وخروجها عن طاعته، واتهمها بأنه طردته من منزل الزوجية، واستولت والدتها علي منقولاته الشخصية، وممتلكاته، وقال:" وصل الجبروت بوالدة زوجتي إلى حد اتهامي بالتحرش بها، حتي تحرمني من رؤية طفلتي".

وأضاف الزوج مصطفى.ع.ن أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "عامان ونصف داخل عش الزوجية كانت كفيلة بأن تصيبنى بالجنون بسبب تدخل حماتي في حياتي بشكل مبالغ فيه، بعد أن رأيت الجحيم على يدها هى وزوجتى، بعد أن تفننوا فى التسبب لى بالإيذاء ".

وتابع الزوج :"طالبتنى بالطلاق مقابل التنازل عن ملكية شقتى وسيارتى كتعويض لها، رغم أنها السبب الرئيسى فى الخلافات التى نشبت بينا، وعندما رفضت وطلبت أن يأخذ كل منا حقوقه كاملة، ثارت وتوعدتني، وبدأت فى إلحاق الأذى بى، وطلبت أشياء غريبة ".

واستطرد :" شوهت والدة زوجتي سمعتى، باتهامات كيدية، لتدعي في بلاغ رسمي بتحرشي بها، لتحاصرني الضغوط من كل جانب، بعد أن خسرت وظيفتى، ولكنها لم تتركنى فى حالى ولاحقتنى بالدعاوى القضائية والبلاغات، لتدمر حياتى".