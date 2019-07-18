زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوب غرب إيران

أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم الخميس، بأن زلزالا بلغت قوته 4.2 درجة ضرب المنطقة قرب مدينة الأهواز فى جنوب غرب البلاد.

وقالت مهر إن الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترا.

ولم تورد الوكالة أى معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار.