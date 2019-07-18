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روسيا تعلن استعدادها لتزويد أنقرة بمقاتلات "سوخوى- 35" بدلا عن "إف ــ 35"

الخميس، 18 يوليه 2019 02:02 م
روسيا تعلن استعدادها لتزويد أنقرة بمقاتلات "سوخوى- 35" بدلا عن "إف ــ 35" سوخوى- 35 ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أعلن رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرجى تشيميزوف، أن بلاده مستعدة لتزويد تركيا بمقاتلات "سوخوى- 35"، وذلك فى ضوء تعليق الولايات المتحدة مشاركة أنقرة فى برنامج طائرات "إف ــ 35" ووقف برنامج تدريب الطيارين الأتراك على هذه الطائرة.

وقال تشيميزوف فى تصريح صحفى اليوم الخميس: نحن جاهزون لتزويدهم بمقاتلات من طراز "سوخوى-35".

وكان وزير الخارجية التركى، مولود تشاووش أوغلو، قد أعلن فى وقت سابق أن أنقرة ترى فى المقاتلات الروسية سوخوى 57 بديلا لمقاتلات "أف -35" الأمريكية بسبب شراء أنظمة الدفاع الجوى الروسية "أس-400"، علما بأن المقاتلة "سوخوى 57، مصممة لمنافسة مباشرة مع المقاتلتين الأمريكيتين - إف - 22 رابتور وإف-35 لايتنيج.

وكانت روسيا وتركيا وقعتا فى ديسمبر 2017 اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوى "إس-400"، وانتقدت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى "الناتو" أنقرة مراراً بسبب هذه الصفقة.

وعلقت واشنطن بالأمس الأربعاء مشاركة أنقرة فى برنامج طائرات "إف ــ 35" وقررت وقف برنامج تدريب الطيارين الأتراك على هذه الطائرة.

 


روسيا

انقره

اف 35

سوخوى 35

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