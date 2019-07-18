روحانى: "كل الأبواب مفتوحة" لإنقاذ الاتفاق النووى

(رويترز)

نقل التلفزيون الرسمى الإيرانى عن الرئيس حسن روحانى، قوله فى اتصال هاتفى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس إن إيران عازمة على "ترك كل الأبواب مفتوحة" لإنقاذ الاتفاق النووى الذى أبرمته طهران مع القوى العالمية فى عام 2015.

وقال روحانى "نحن عازمون على ترك كل الأبواب مفتوحة لإنقاذ الاتفاق النووي... ينبغى للأوروبيين تسريع جهودهم لإنقاذ الاتفاق".

وتحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق إقناع إيران بالبقاء فى الاتفاق بتقديم تعهدات بالحفاظ على مصالحها الاقتصادية من العقوبات الأمريكية.

كانت واشنطن قد أعادت فرض العقوبات على طهران منذ العام الماضى بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سحب واشنطن من الاتفاق النووي.