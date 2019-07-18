سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 05:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء اليمن: حريصون على تصحيح مسار تنفيذ اتفاق استوكهولم

الخميس، 18 يوليه 2019 05:03 م
رئيس وزراء اليمن: حريصون على تصحيح مسار تنفيذ اتفاق استوكهولم
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك، اليوم ، أن الحكومة حرصت على تصحيح مسار تنفيذ اتفاق استوكهولم باعتباره مقدمة نحو استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، جاء ذلك خلال لقائه مع سفير نيوزيلندا غير المقيم لدى اليمن جيمس مونرو، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الاوضاع السياسية والميدانية والانسانية على الساحة الوطنية، بحسب وكالة أنباء اليمن.

وأشاد رئيس الوزراء بدعم نيوزيلندا للحكومة الشرعية ومواقفها الواضحة في هذا الجانب بالمحافل الدولية، ومساهماتها في خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن، مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.

 

وتطرق الدكتور معين عبد الملك، إلى التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية، والتزام الحكومة بمسار السلام المستدام والمستند على ما توافق عليه اليمنيون وحظي باجماع اقليمي ودولي غير مسبوق.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود الحكومية لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي اشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وما حققته من نجاحات في هذا الجانب وتطلعها لتحقيق المزيد بدعم من الاشقاء والاصدقاء، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وصرف رواتب موظفي الدولة وتحقيق استقرار العملة الوطنية.

 

 


اليمن

اخبار اليمن

حرب اليمن

رئيس اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة