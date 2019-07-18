رئيس وزراء اليمن: حريصون على تصحيح مسار تنفيذ اتفاق استوكهولم

إيمان حنا

أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك، اليوم ، أن الحكومة حرصت على تصحيح مسار تنفيذ اتفاق استوكهولم باعتباره مقدمة نحو استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، جاء ذلك خلال لقائه مع سفير نيوزيلندا غير المقيم لدى اليمن جيمس مونرو، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الاوضاع السياسية والميدانية والانسانية على الساحة الوطنية، بحسب وكالة أنباء اليمن.

وأشاد رئيس الوزراء بدعم نيوزيلندا للحكومة الشرعية ومواقفها الواضحة في هذا الجانب بالمحافل الدولية، ومساهماتها في خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن، مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.

وتطرق الدكتور معين عبد الملك، إلى التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية، والتزام الحكومة بمسار السلام المستدام والمستند على ما توافق عليه اليمنيون وحظي باجماع اقليمي ودولي غير مسبوق.

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود الحكومية لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي اشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وما حققته من نجاحات في هذا الجانب وتطلعها لتحقيق المزيد بدعم من الاشقاء والاصدقاء، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وصرف رواتب موظفي الدولة وتحقيق استقرار العملة الوطنية.