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رئيس هيئة الأرصاد: انكسار الموجة الحارة بمعدل 5 درجات

الخميس، 18 يوليه 2019 07:24 م
رئيس هيئة الأرصاد: انكسار الموجة الحارة بمعدل 5 درجات حرارة الجو
تصوير خالد كامل

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شعر سكان القاهرة الكبرى بسخونة الجو وارتفاع درجات الحرارة منذ الصباح الباكر ، رغم إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض الحرارة 5 درجات عن امس الأربعاء .

وأكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، انكسار الموجة الحارة التى شهدتها البلاد ، حيث انخفضت درجات الحرارة اليوم بمعدل 5 درجات على كافة الأنحاء .

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الانخفاض فى درجات الحرارة يستمر حتى الأحد المقبل وستصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 35 درجة .

 

 


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