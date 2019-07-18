رئيس جهاز أكتوبر يعلن بدء تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الحصرى بالمدينة

‫كتب- أحمد حسن

‫قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن إدارة الطرق بالجهاز بدأت فى تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الحصرى، وذلك فى إطار جهود جهاز المدينة، للارتقاء بجودة الطرق، وتسهيل الحركة المرورية، بما يخدم عملية التنمية الشاملة بالمدينة.

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‫وأضاف المهندس شريف الشربينى، أن أعمال التطوير تتضمن خلق محور بديل موازٍ للطريق الرابط بين ميدانى (ماجدة - الحصري) للعمل على خفض الكثافة المرورية للاستخدامات التالية (جامعة 6 أكتوبر - نطاق المولات بالحصري- جهاز مدينة 6 أكتوبر).

كما يشمل تقصير مسافة الربط بين الحيين السابع والأول، وتعديل الاتجاهات الداخلية لنطاق المولات، بما يتناسب مع الاستعمالات، وتسهيل الربط بالطرق المحيطة، وعمل طريق بين مول دايموند ومجمع ماجده للربط مع الطريق الداخلى لنطاق المولات باتجاه واحد ممنوع الانتظار به.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن خلق ساحات انتظار سيارات سطحية بنطاق المولات تسع 194 سيارة مع مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة المستخدمين للسيارات، يأتى من ضمن أعمال التطوير أيضاً، هذا بالإضافة إلى خلق ساحات انتظار جانبية بالطرق الداخلية تسع 420 سيارة، وتشكيل أرصفة للطرق الداخلية بعرض مناسب لحركة المستخدمين المشاة وذوى الاحتياجات الخاصة.