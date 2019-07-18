رئيس جامعة أسيوط يلتقي 28 وافدا من الدول العربية ضمن مبادرة "أدرس فى مصر"

أسيوط ـ محمود عجمي

أطلق الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط دعوة للطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات للدراسة بجامعة أسيوط سواء من طلاب المرحلة الجامعية أو طلاب الدراسات العليا وذلك في إطار مبادرة وزارة التعليم العالي "ادرس في مصر" والمعنية بزيادة عدد الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية .

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة أسيوط بوفد طلابي يضم نحو 28 طالب وطالبة من جامعات خمسة دول عربية وهى العراق ، الأردن ، اليمن ، السعودية ، وفلسطين وذلك لقضاء فترة تدريبية لمدة شهر بالجامعة حيث شهد اللقاء حضور الدكتور رياض العقاب نائب جامعة تعز باليمن ونظيره بجامعة أسيوط الدكتور شحاته غريب والدكتور محمد حسين موسى المنسق المساعد لشون الجامعات العربية .

وأكد الدكتور طارق الجمال، على مكانة جامعة أسيوط كأعرق جامعات الصعيد وجامعته الأم ورابع أقدم جامعة مصرية والتي منذ بداية عملها تفتح أبوابها لاحتضان الطلاب من مختلف الدول العربية والأفريقية ، مؤكدا على حرص إدارة الجامعة على استمرار وتطوير ما تقدمه من دعم ورعاية لطلابها الوافدين معلناً عن إنشاء وحدة مختصة برعاية الطلاب الوافدين بمكتب العلاقات الدولية لمتابعة أحوال الطلاب الوافدين وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجههم خلال فترة دراستهم ، مشيراً أيضاً إلى فتح أبواب ما تملكه الجامعة من وحدات تعليمية وطبية ورياضية وثقافية لاستقبال طلابها الوافدين والانتفاع بما تقدمه من خدمات .

كما وجه رئيس جامعة أسيوط دعوته للطلاب المتدربين إلى المشاركة وحضور النسخة الثانية من ملتقى الشعوب والمقرر لها الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجديد 2019 – 2020 .

وأكد الدكتور رياض العقاب، نائب جامعة تعز باليمن، على مكانة جامعة أسيوط المتميزة على مستوى جامعات الوطن العربي بأسره والتي تُعد وطناً ثانياً لكثير من اليمنيين ممن درسوا سواء بها فى المرحلة الجامعية أو بمرحلة الدراسات العليا ـ مؤكداً للطلاب على ضرورة الاستفادة من أعمال البرنامج التدريبي ليس على المستوى العلمي والعملي فقط ولكن أيضاً على المستوى الإنساني وذلك لتقوية روابط التواصل والتعارف بين الطلاب المصريين وأشقائهم اليمنيين وباقي الجنسيات العربية .

معرباً عن شكره وتقديره لإدارة الجامعة لما تقدمه من دعم ورعاية للطلاب اليمنيين الدارسين بالجامعة وحرصها على تقوية مجالات تعاونها العلمي والثقافي مع جامعة تعز برئاسة الدكتور محمد الشعيبى رئيس الجامعة .

ومن جانبه أكد الدكتور شحاته غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتزام كافة الوفود الطلابية الطلاب المتدربين وانتظامهم في أعمال البرنامج التدريبي الذي يُعد فرصة هامة لتقوية أواصر التعاون والتقارب بين طلاب جامعات الوطن العربي وتعزيز علاقات الأخوة والمودة بينهم ، وتحقيق إستراتيجية جامعة أسيوط الهادفة إلى تعزيز القيم الإنسانية الداعية إلى التسامح الفكرى وتقبل التعددية الثقافية والتعرف على تاريخ وحضارات الدول المختلفة واحترام عادات وتقاليد شعوبهم .

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط أنه من المقرر أن تختتم فاعليات البرنامج العلمي والعملي للطلاب يوم 24 من يوليو الجاري بحفل تسليم شهادات الفترة التدريبية والمقرر بعدها أن يتم تنظيم برنامج ترفيهي وثقافي لزيارة أهم المعالم السياحية في محافظتي القاهرة والإسكندرية والممتد لمدة أسبوع حتى نهاية يوليو الجاري وذلك لتعريف الطلاب بأهم معالم مصر الأثرية وما تتمتع به من آمن وآمان.

وقال الدكتور محمد حسين موسى أن الوفد الطلابي يأتي في إطار المنح التدريبية المقدمة من جامعة أسيوط المجلس العربي للتدريب الطلابي التابع لاتحاد الجامعات العربية برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام الاتحاد وذلك لاستقبال الطلاب من مختلف جامعات الوطن العربي في الفترة من 1/7 إلى 30/7/2019 وتوفير فرص تدريب لهم في معامل وكليات الجامعة إلى جانب عدد من الشركات والمصانع بمحافظة أسيوط وفق تخصص كل طالب .

هذا ومن الجدير بالذكر أن اللقاء شهد إهداء الوفد الطلابي لجامعة تكريت العراقية درع جامعتهم تكريماً لرئيس جامعة أسيوط الذي تلقى أيضاً درع التكريم من جامعة تعز ، كما قدمت جامعة بدورها درعاً تذكارياً للدكتور محمد العقاب نائب رئيس جامعة تعز .