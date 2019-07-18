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رئيس بعثة الحج: آخر رحلة للمصريين للأراضى المقدسة 5 أغسطس المقبل

الخميس، 18 يوليه 2019 05:26 م
رئيس بعثة الحج: آخر رحلة للمصريين للأراضى المقدسة 5 أغسطس المقبل حجاج - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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قال اللواء عمرو لطفى،  مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، إن حجاج القرعة يتمتعون بتسهيلات ومميزات كبيرة هذا العام، لعل أبرزها قرب مقار إقامتهم من المنطقة المركزية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، يوجد منظومة طبية متكاملة لتوقيع الكشف الطبي على الحجاج المصريين، فضلاً عن توفير مخيمات مكيفة بالمشاعر المقدسة ووجود رجال الدين لشرح المناسك لضيوف الرحمن.

ونوه مساعد وزير الداخلية، على هامش سفر أولى الأفواج من مطار القاهرة، أن الرحلات مستمرة للأراضي المقدسة حتى 5 أغسطس المقبل، حيث تكون آخر الرحلات.

 


الحج

حجاج القرعة

ضيوف الرحمن

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