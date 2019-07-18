رئيس الوزراء يصدر قرار بإعتبار الثلاثاء اجازة رسمية بمناسبة ذكرى 23 يوليو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، قرار بإعتبار يوم الثلاثاء المقبل 23 يوليو الجارى ـ اجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يصدر قرار بإعتبار الثلاثاء اجازة رسمية بمناسبة ذكرى 23 يوليوالخميس، 18 يوليه 2019 05:37 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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