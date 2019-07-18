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رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين اليوم

الخميس، 18 يوليه 2019 08:56 ص
رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات من بينها توافر السلع فى المحافظات ومتابعة إزالة التعديات على أراضى الدولة والمشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها بالمحافظات، بجانب متابعة ملف إلزام المواطنين بطلاء واجهات العمارات فى مختلف المحافظات.

وكانرئيس الوزراء قد كلف المحافظين فى الإجتماع الأخير بإعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام؛ لطلاء واجهات عماراتهم، بألوان محددة، ومن لا يلتزم منهم يتم قطع المرافق عنهم، مضيفاً: "لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يقوم المواطنون بتشطيب منازلهم من الداخل على أعلى مستوى، ثم يتركون الواجهات بالطوب الأحمر، وهو ما يُشوّه المنطقة، ويُظهرها بصورة غير حضارية".

 

 


مجلس المحافظين

ازالة التعديات

اراضى الدولة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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