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رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

الخميس، 18 يوليه 2019 10:16 ص
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، اجتماعاً، لمتابعة استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، بحضور وزيرى  التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان، والمشرف على مكتب رئيس الوزراء، واللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والمهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.  

 
وفي مستهل الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه يتم حالياً الانتهاء من كافة الترتيبات، تمهيداً لإطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية. 
 
 
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء: يأتي تدشين البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية في إطار السياسة العامة للدولة التي تستهدف توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وبناءً علي توجيهات رئيس الجمهورية نحو العمل علي تسهيل وتقوية المناخ الإستثماري في مصر.
 
وأوضح أن الخريطة الاستثمارية الصناعية تستهدف مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة، والأماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها، وذلك من خلال تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وذلك للتيسير على المستثمرين في تبسيط إجراءات عملية حجز الأراضي والتواصل الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعرفة الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي التنمية الصناعية.
 
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، موقف البوابة الحكومية، للمناطق الاستثمارية الصناعية، وشرح لمحتوياتها، حيث تضم قسماً خاصاً باستكشاف الفرص الصناعية، وحجز هذه الفرص إلكترونياً.  
 
وتضمن العرض إجمالي المناطق الاستثمارية الصناعية المؤكدة والجاهزة للطرح علي البوابة الإلكترونية، حيث تمت الإشارة إلى الفرص المؤكدة بالخريطة الإستثمارية، وجاءت الفرص المتاحة التي تتبع هيئة المجتمعات العمرانية في كل من 15 مايو و برج العرب والصالحية الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة والسادات و العاشر من رمضان  و6 أكتوبر، وكذا تضمن العرض الفرص الاستثمارية بمحافظات الغربية وبورسعيد  وكفر الشيخ  والوادي الجديد  والإسماعيلية وقنا والمنيا وأسيوط  والقاهرة.

بوابة المناطق الاستثمارية الصناعية

المجتمعات العمرانية

خدمة المستثمرين إليكترونيا

اليوم السابع بلس

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