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رئيس البعثة الرسمية: التنسيق مع السلطات السعودية لضمان نجاح موسم الحج

الخميس، 18 يوليه 2019 06:57 م
رئيس البعثة الرسمية: التنسيق مع السلطات السعودية لضمان نجاح موسم الحج مطار القاهرة
كتب احمد مصطفى - رحاب نبيل

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قال رئيس بعثه الحج الرسمية، أنه تم بذل جهد كبير بين كل الجهات والوزارات المعنية بالحج للخروج بصورة مشرفه تليق بمصر، مؤكدا ان جميع أفراد البعثة في خدمه الحجاج لتذليل وحل كل المشكلات التي تواجههم، متمنيا للحجاج رحلة مباركة وان يعودوا سالمين إلى أرض الوطن، وأضاف أنه تم أيضا التنسيق مع السلطات السعودية لضمان نجاح موسم الحج.

ووجه رئيس بعثة الحج، خلال احتفالية توديع الحجاج بمطار القاهرة الدولي، الشكر إلى وزارة الطيران المدنى ،ومصر للطيران للجهد الذى قامت به خلال موسم سفر الحجاج، من حيث انتظام مواعيد الرحلات وعدم وجود أى تأجيل أو تأخير أو نفي الرحلات إلى جانب نجاح الشركة فى تقليص عدد ساعات الانتظار بالمطار للحجاج قبل إقلاع الرحلات.


رئيس بعثة الحج

الحجاج

مطار القاهرة

السعودية

موسم الحج

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