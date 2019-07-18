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دير الأنبا صموئيل بالمنيا يعلن تأجيل الزيارات والرحلات بسبب رصف الطريق

الخميس، 18 يوليه 2019 02:24 م
دير الأنبا صموئيل بالمنيا يعلن تأجيل الزيارات والرحلات بسبب رصف الطريق كنيسة - أرشيفية
كتبت سارة علام

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أعلن القمص باخوميوس الصموئيلى، رئيس دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا، تأجيل الزيارات والرحلات لمدة قصيرة ، بسبب استمرار أعمال رصف الطريق المؤدى إلى الدير 

وطالب وكيل الدير، فى بيان له اليوم الخميس، بعدم إصدار أى بيانات باسم الدير أو باسم الأنبا باسيليوس رئيس الدير، مشيرا إلى أنه نظرًا للظروف الأمنية وبناء على تعليمات الأمن المسئول عن الدير تم تأجيل الزيارات لفترة قصيرة ولكن يسمح بالدخول لأسر الرهبان وأسر الشهداء والفنيين والعاملين بالدير طوال أيام الأسبوع من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً.

كان دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا قد شهد هجومين إرهابيين العامين الماضيين على حافلتين تقلان أقباط كانوا فى طريقهم لزيارة الدير لأخذ البركة، وقد عملت السلطات التنفيذية على رصف الطريق المؤدى للدير وتوفير الحماية الأمنية اللازمة له.

 

 


دير الأنبا صموئيل المعترف

تأجيل زيارات دير الأنبا صموئيل

دير الانبا صموئيل بالمنيا

غلق دير الانبا صموئيل

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