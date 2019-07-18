دراسة: 29% من الرياضيين تظهر عليهم أعراض ما قبل توقف القلب المفاجئ

كتبت إيناس البنا

أصبحت حالات توقف القلب المفاجئة الآن مرضًا شائعًا في العدائين الشباب والأشخاص الأصحاء، ولكن السؤال خلال الماراثون أو المباريات الرياضية هل يمكن رؤية أي أعراض قبل حالات توقف القلب المفاجئة؟.

وفقًا لتقرير موقع " onlymyhealth" ، فإن معدل حالات توقيف القلب المفاجئة لدى الرياضيين يبلغ 0.75 لكل ..000100 حالة سنويًا، وذكر التقرير أيضا أن معظم الرياضيين يصابون باعتلالات في القلب أثناء الراحة وليس أثناء التمرين.



توقف القلب

لماذا تحدث حالات توقف القلب



تحدث السكتة القلبية نتيجة توقف ضربات القلب بسبب الجلطة التي تمنع تدفق الدم إلى القلب، ويموت ما يقرب من 90 % من الأشخاص الذين يعانون من اعتلالات قلبية مفاجئة على الفور، وهي بيانات أشارت إليها جمعية القلب الأمريكية، وعلى الرغم من أنه لا توجد مسببات محددة لاعتقالات القلب، إلا أن السبب الوحيد هو حدوث جلطة في الشريان تنقل الدم إلى القلب.

الأعراض التى تنذر بحدوث حالات توقف للقلب

فيما يلي بعض عوامل الخطر المهمة التي يجب الانتباه إليها:

ضيق التنفس غير متوقع أثناء التمرين.

ضيق في الصدر.

الضغط الزائد أو الألم أو الانزعاج في الجسم لم يحدث له إلا أثناء التدريب.

عدم الوعي أثناء جلسات التمرين.

خفقان القلب المرتفع أو ضربات القلب السريعة.

الدوخة بالقرب من الإغماء أثناء ممارسة الرياضة.

يجب أن تستخدم هذه الأعراض أثناء ممارسة التمارين الرياضية لخضوع للفحص الطبي للتخلص من فرص حدوث اعتلالات قلبية.