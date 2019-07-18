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دراسة: مناعة النساء ضد الأنفلونزا تتراجع مع التقدم فى العمر

الخميس، 18 يوليه 2019 12:22 م
دراسة: مناعة النساء ضد الأنفلونزا تتراجع مع التقدم فى العمر هرمون الاستروجين لدى النساء
أ ش أ

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تتمتع النساء بشكل عام باستجابة مناعية أكبر لتطعيمات ضد الأنفلونزا، مقارنة بالرجال، ومع ذلك فإن مناعتهن تضعف مع تقدمهن فى العمر وانخفاض هرمون "الإستروجين"، وفقا لأحدث الدراسات الطبية.

وقال الدكتور صبرا كلاين، الأستاذ فى كلية الطب جامعة "نيويورك": إننا نحتاج إلى التفكير فى صياغة تركيبات اللقاح والجرعات بناءً على جنس متلقى اللقاح وكذلك عمرهم".

فقد قيم الباحثون الاستجابات المناعية للقاح الأنفلونزا (H1N1) لعام 2009 بين 145 متطوعا، مجموعة واحدة تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، والمجموعة الأخرى من كبار السن ممن تخطوا الخامسة والستين عاما.

الانفلونزا
الأنفلونزا

وعند تحليل العلامات الرئيسية للاستجابة المناعية، وجد الباحثون أن النساء فى المجموعة الأصغر سناً كان لديهن استجابة أقوى مقارنة بكل من الرجال والنساء الأكبر سناً.

فعلى سبيل المثال شهدت النساء الأصغر سناً قفزة فى مستويات البروتين المناعى المهم، أى  IL-6، والتى كانت أكبر بثلاثة أضعاف من تلك الموجودة فى الرجال الأصغر سناً، وما يقرب من الضعف فى النساء الأكبر سناً.


لقاح انفلونزا

المناعة

البروتين المناعي

هرمون الإستروجين

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