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دراسة تكشف خطر العيش بالمناطق الملوثة وتؤكد: يزيد الاكتئاب والشيخوخة بمقدار الثلث

الخميس، 18 يوليه 2019 11:33 ص
دراسة تكشف خطر العيش بالمناطق الملوثة وتؤكد: يزيد الاكتئاب والشيخوخة بمقدار الثلث التلوث - صورة أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أن العيش فى مناطق ملوثة ومزدحمة يزيد خطر الإصابة بالاكتئاب فى سن الشيخوخة بمقدار الثلث.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين تعرضوا للماكل النفسية والصحية فى الحى الذى يعيشون فيه، بما فى ذلك التلوث والضوضاء والجريمة، أكثر عرضةً لمعاناة الصحة العقلية.

ويعتقد العلماء أن التعرض للهواء السام يمكن أن يغير الدماغ مباشرة، فى حين أن الضوضاء والجريمة قد تجهد الناس وتضر بصحتهم العقلية بطريقة أكثر وضوحًا، وتشير نتائج أخرى إلى أن العيش فى مكان به روابط نقل جيدة لكن بدون ازدحام تحمى من الصحة العقلية الضعيفة في وقت لاحق من الحياة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، درست جامعة إدنبرة أكثر من 10 آلاف شخص، تتراوح أعمارهم بين 50 و 95 عامًا، ونشروا نتائجهم فى مجلة الطب الوقائى.

وتم اختبار المشاركين من 13 دولة أوروبية كل عامين لمدة 10 سنوات ابتداء من 2004، وتم تقييم عدد من الأشياء، بما فى ذلك بيئة حيهم الحالى والمكان الذى كانوا يعيشون فيه وهم يكبرون أيضًا.

ولالتقاط مستوى المشاركين من الاكتئاب، صنفوا 12 مقياسًا، مثل التهيج والشهية والدموع، على مقياس من 12 نقطة، ومعظم الناس (71.2%) لم يبلغوا عن أى إزعاج فى الحى، وما يقرب من ربع (23.2%) لديهم أعراض الاكتئاب السريرى فى البداية، مع 13.6% أخرى تم إصابتهم أثناء المتابعة.

وزادت علامات إزعاج الحى من خطر الاكتئاب بنسبة 36% للاكتئاب، مع وجود اختلافات طفيفة فقط بين كل بلد، في حين أن المشاركين الذين لديهم إمكانية وصول كافية إلى الخدمات لديهم احتمالات أقل بنسبة 22% للإبلاغ عن الاكتئاب على مر السنين، ووجد الباحثون أيضًا أن الضغوطات - مثل انخفاض الدخل - أثناء الطفولة زادت بشكل كبير من خطر الاكتئاب.


التلوث

تلوث الهواء

اكتئاب الشيخوخة

الاكتئاب

خطورة التلوث

علاقة التلوث والاصابة بالاكتئاب

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