سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 09:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

دراسة بريطانية: القهوة لا تؤثر على خطر الإصابة بالسرطان

الخميس، 18 يوليه 2019 08:30 م
دراسة بريطانية: القهوة لا تؤثر على خطر الإصابة بالسرطان القهوة
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة جديدة أشرف عليها باحثون بريطانيون أن شرب القهوة لا يغير من خطر إصابة الشخص بالسرطان أو وفاته.

ووفقاً للبحث المنشور مؤخراً فى المجلة الدولية لعلم الأوبئة، قال كبير مؤلفي ورئيس مجموعة علم الوراثة الإحصائية “QIMR Berghofer” ، الدكتور "ستيوارت ماكجريجور"، إن الدراسة نظرت إلى بيانات من أكثر من 300000 شخص وأظهرت أن شرب القهوة يوميًا لا يقلل ولا يزيد من خطر إصابة أي شخص بسرطان.

وقال الدكتور "ماكجريجور": "نعلم أن القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم ، ولا تزال هناك رسائل مختلطة حول الدور الذي تلعبه في المرض، ونحن نعلم أيضًا أن تفضيل القهوة أمر وراثي".



ووجدت الدراسة أنه لا توجد علاقة حقيقية بين عدد فناجين القهوة التي يتناولها الشخص يوميًا وتطور أي سرطانات معينة، واستبعدت الدراسة أيضًا وجود صلة بين تناول القهوة والموت من المرض".

وأضاف الباحثون أن القهوة تحتوى على مزيج معقد من المكونات النشطة بيولوجيًا ، بما في ذلك مواد مثل الكافيين ، والتي ثبت أنها تظهر تأثيرات مضادة للورم في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.

ومع ذلك ، لم يتم إثبات تأثيره المحتمل ضد السرطان على البشر ، حيث تمخضت الدراسات حتى الآن عن نتائج متضاربة فيما يتعلق بمخاطر الإصابة بالسرطان بشكل عام.
 

 

 


القهوة

اضرار القهوة

فوائد القهوة

السرطان والقهوة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة