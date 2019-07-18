سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 06:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

خفف الآثار الجانبية لعلاج السرطان بالنظام الغذائي

الخميس، 18 يوليه 2019 05:30 م
خفف الآثار الجانبية لعلاج السرطان بالنظام الغذائي نظام غذائى بعد العلاج الكيماوى للسرطان
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استخدام العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي كأدوات علاج السرطان أمر شائع الحدوث كمرحلة تكميلية فى علاج السرطان، وفي حين أنها مفيدة في معظم الحالات، فإن طبيعتها العدوانية لا تدمر الخلايا السرطانية فقط بل الخلايا الطبيعية أيضًا.

ووفقا لتقرير موقع " webmd"، يؤدي العلاج الكيميائي إلى فقدان الشهية، والذي يمكن أن يحدث بسبب الإشعاع والضغط والسرطان في الجسم.، ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية "وجع في الفم وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء".

اقتراحات علاجية لتقليل الآثار الجانبية
 

  • تناول الطعام على مدار الساعة بانتظام
  • تناول الطعام بين الوجبات باستخدام السعرات الحرارية العالية والأطعمة الغنية بالبروتين مثل الجبن وزبدة الفول السوداني والبيض المسلوق ومشروبات الطاقة الغذائية.
السرطان
السرطان

 

  • إضافة الكريمة والزبدة إلى الشوربة والحبوب المطبوخة والخضروات لزيادة السعرات الحرارية.
  • إضافة البصل والثوم ومسحوق الفلفل والخردل والكاتشب قليلاً في وقت واحد لمعرفة ما إذا كان يرفع من براعم تذوق الشخص.
  • لتجنب خطر العدوى عندما يكون عدد الدم منخفضًا، يجب على المرء أن يتجنب الفواكه الطازجة واللحوم النيئة والأسماك .
  • يجب أن يمارس الأشخاص الذين لديهم جفاف الفم وتقرحات نتيجة للإشعاع التمسك بالأطعمة ذات الأنسجة الرخو وتجنب المشروبات الساخنة أو الباردة للغاية.
نظام غذائى
نظام غذائى

 

  • تجنب المشروبات  ذات المحتوى العالي من حامض الستريك.
  • الحد من الكحول والتبغ والكافيين لأنها تسبب جفاف الفم وتسبب تهيجًا أكبر وتناول الأطعمة التي يسهل بلعها مثل الأجبان والبطاطس المهروسة واللبن الزبادي والكاسترد والآيس كريم والعصائر وغيرها.
  • يواجه الأشخاص الذين تأثرت القناة الهضمية بمعالجة السرطان مشاكل الغثيان والقيء والإسهال والإمساك،  في حالة الإمساك، ينبغي أن تساعد الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخبز والحبوب الكاملة .
  • في حالة الإسهال، يجب تجنب الأطعمة الغنية بالألياف  والتركيز على الأطعمة المهدئة للمعدة، مثل الزنجبيل. يمكن لحالات الإسهال أن تفقد الكثير من السوائل التي قد تسبب الجفاف.

 


العلاج الكيمائى

السرطان

نظام غذائى

الالياف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة