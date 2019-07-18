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خادمة الشروق: عشيقى حرضنى على سرقة الذهب كى نشترى شقة الزوجية

الخميس، 18 يوليه 2019 12:00 ص
خادمة الشروق: عشيقى حرضنى على سرقة الذهب كى نشترى شقة الزوجية مشغولات ذهبية مسروقة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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استمعت نيابة الشروق وبدر لأقوال "ر.م" فى اتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من شقة مخدومتها بمدينة الشروق.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمة تعمل خادمة، واعترفت بسرقة المصوغات الذهبية من شقة مخدومتها بتحريض من "ع. م" عشيقها - جارى ضبطه - مبررة ذلك بأنه حرضها على السرقة ليتمكنا من شراء شقة الزوجية، مؤكدة أنها أعطته المسروقات لبيعها.

وأمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبدأت القضية بورد بلاغ إلى قسم شرطة الشروق من "نيفين. م"، طبيبة، تفيد بسرقة مصوغاتها الذهبية من داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، مع عدم وجود أي آثار لكسر في مداخل الشقة، وتبين أن الخادمة وراء واقعة السرقة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 

 


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حبس

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